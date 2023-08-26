السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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"ناس كتير".. لطيفة تكشف موعد طرح أحدث أغانيها

منذ 8 دقائق
لطيفة

لطيفة

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كشفت الفنانة لطيفة، موعد طرح أغنيتها الثالثة التي تحمل عنوان “ناس كتير” من ألبومها الجديد “لطيفة 2023″، والمقرر طرحه يوم الأربعاء المقبل على قناتها الخاصة على يوتيوب.

وكتبت لطيفة منشورًا عبر حسابها على إنستغرام، قالت فيه: استنوا أغنية ناس كتير ثالث أغاني من ألبوم لطيفة 2023.. يوم الأربعاء المقبل الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي اليوتيوب والمنصات الموسيقية.

وتألقت لطيفة، في حفلها الأخير على مسرح قرطاج، بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة التونسية، وذلك ضمن ليالي مهرجان قرطاج الدولي، حيث حضر الحفل ما يزيد على 10 آلاف من جمهور لطيفة بتونس، إذ نفذت التذاكر فور طرحها منذ أول إعلان عن الحفل، والذي تعود به لطيفة إلى المهرجان بعد عدة سنوات من الغياب.

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