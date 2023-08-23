نانسي: القلق يرافقني دائماً

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال حديث لها مع “الشرق الأوسط” أن “النجاح نعمة، لكنه أيضاً مسؤولية. تقدُّمي خطوة يزيد الحمْل عليّ”، مشيرة الى “قلق يرافقها أينما حلّت وبأي خطوة، وحين تسمع لحناً وتختار الكلمات، واللحظات الأولى لها على مسرح وحين تغنّي وتُفرِح”.

وقالت نانسي إن “النجومية هي عصارة جهد ومتابعة وتعب لا يستكين في النهار والليل. وهي أيضاً خلاصة شعور دائم بالقلق. لم تُقدَّم لي هذه النجومية يوماً على طبق من فضة. الأهم، أنها لا تستمرّ إنْ تكاسل الفنان وأهمَلَ. أُصغي كثيراً إلى كلمات وألحان، وبين الألف أختار واحدة تلائم المرحلة. في الخيارات، أعتمد أولاً على إحساسي، وأستشير فريق عملي للتوصّل إلى قرارات نهائية ترضي الذوق. العملية ليست سهلة على الإطلاق”.

وتابعت نانسي مؤكدة أنها تخاف من “فخ التكرار” وانها في حالة بحث دائم عن المختلف، واذا تكاثرت الاحتمالات أمامها، تقول: “أعود إلى إحساسي، فإنْ لامستني الأغنية أُقدِم. عليها أن تشبهني بجانب أو آخر. هذا ما حصل في (تيجي ننبسط) التي كتب تامر حسين كلماتها ولحّنها عزيز الشافعي، بتوزيع طارق مدكور وإخراج ليلى كنعان. أما بالنسبة إلى الجمهور، فبيننا ثقة من طرفين: أعمل ليتجلّى أقصى الحب في أغنياتي، ويبادلونني الإيمان بخيارات”.