نجل باميلا أندرسون ينتج فيلماً وثائقياً عن والدته

قام براندون لي، نجل باميلا أندرسون، بإنتاج فيلم وثائقي عن والدته، وقد أثر هذا الفيلم الوثائقي بشكل إيجابي كبير على حياتها.

حمل المشروع الذي أنتجه براندون عنوان: “باميلا، قصة حب”، وقام بمناقشة حياتها بصراحة شديدة، بما في ذلك فضيحتها الإباحية التي جعلتها سيئة السمعة في جميع أنحاء العالم.

نال الفيلم الذي أنتجه براندون استحساناً كبيراً من النقاد، وحصل حتى الآن على ترشيحين لجائزة إيمي. وقال براندون بفخر، إن المردود الحقيقي الذي نسعى إليه من وراء فيلم يحكي قصة شخص ما، هو التأثير الحقيقي على حياة هذا الشخص.

تم إصدار فيلم باميلا الوثائقي وكذلك مذكراتها في كانون الثاني في الوقت نفسه تقريباً، في محاولة تدل على أن باميلا تحاول استعادة صورتها التي اهتزت، بعد تصويرها في المسلسل غير المصرح به “بام وتومي”.

وقد صرح براندون في مقابلته الجديدة مع موقع “بيبول”، أن هذا الفيلم ليس رداً على بام وتومي، الذي مثلته والدته وسبب لها الكارثة، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.