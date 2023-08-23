نجمة جيمس بوند تكشف تحولها لمشردة بعد انهيار زواجها

تحدثت نجمة جيمس بوند الممثلة جين سيمور عن انهيار زواجها الثالث من رجل الأعمال ديفيد فلين وكيف أصبحت بلا مأوى بعد طلاقها.

وكشفت جين (72 عاماً) كيف أن والد طفليها لم يخنها فحسب، بل تركها بعد عقد من الزمن مفلسة وبلا مأوى.

وقالت جين في حديث حصري لمجلة ساغا: “كانت تلك واحدة من أكثر الفترات فظاعة في حياتي. ولكن في اليوم التالي مباشرة بعد أن اكتشفت أنني أصبحت بلا مأوى، عُرض عليّ دور في دكتور كوين”.

وأضافت جين: “لذلك، عندما تحدث أشياء فظيعة، يمكن أن تحدث أشياء جيدة أيضاً. لقد اخترت عدم الخوض في الأمور السلبية من حياتي”.

وتزوجت جين وتطلقت أربع مرات في المجموع، واستمر زواجها الأول من المخرج مايكل أتينبورو لمدة عامين. ثم تزوجت من جيوفي بلانر في عام 1977 واستمر زواجها لمدة عام، ثم انفصل الزوجان في عام 1978. وكان زوجها الرابع هو الممثل جيمس كيتش الذي تزوجته لمدة 22 عاماً قبل الطلاق في عام 2015 بعد أن ضبطته على علاقة غرامية مع امرأة تعرفها.

ولعبت جين دور البطولة في سلسلة Dr Quinn Medicne Woman من عام 1993 وحتى عام 1998، وكان العرض عبارة عن دراما أميركية غربية تتبع مغامرات الدكتورة ميكايلا كوين وهي تغادر منزلها في بوسطن لتعيش حياة جديدة في كولورادو سبرينغز. وتم بث العرض في أكثر من 100 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والدنمارك.

وفي جزء آخر من المقابلة، أصرت جين على أن لديها “أكثر بكثير” من الصورة النمطية لفتاة بوند. ولعبت جين دور سوليتير إلى جانب روجر مور في فيلم جيمس بوند عام 1973 Live And Let Die.

يذكر أن جين على وشك العودة إلى شاشات التلفزيون في السلسلة الثانية من Harry Wild Investigates وتلعب جين دور أستاذة لغة إنجليزية متقاعدة حديثاً ولديها موهبة التحقيق في الجرائم مما دفعها إلى التدخل في القضايا المخصصة لابنها المحقق في الشرطة، وفق صحيفة “إكسبريس” البريطانية.