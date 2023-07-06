الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجم ريال مدريد بجوار ميسي في انتر ميامي

منذ ساعتين
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

A A A
طباعة المقال

أفادت تقارير صحفية باقتراب البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد السابق، من الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “ريليفو” أن نادي إنتر ميامي يخطط للتعاقد مع إدين هازارد، الذي أعلن ريال مدريد عن رحيله بنهاية موسم 2022-2023، من أجل الانضمام إلى الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وارتبط اسم إدين هازارد برغبة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليصبح ثاني صفقات الفريق بعد التعاقد مع نجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي ارتدى قميص العالمي بعقد حتى 2026.

وبالعودة إلى إنتر ميامي، فإن النادي الأمريكي يتفاوض مع الثنائي الإسباني جوردي ألبا وإنيستا، من أجل الانضمام لصفوف الفريق الذي يحتل المركز الخامس عشر، والأخير في ترتيب الدوري الأمريكي MLS، برصيد 17 نقطة من 20 مباراة.

من جانبه، لا يزال إدين هازارد يفكر في مستقبله، بعد الرحيل عن ريال مدريد الإسباني، بين اعتزال الكرة، أو دراسة العروض المقدمة، سواءً من إنتر ميامي أو نادي مولينبيك البلجيكي، الصاعد حديئًا إلى الدرجة الأولى، والذي يضم شقيقه كيليان هازارد.

    المزيد من منوعات

    جاكلين أديس
    بعد أول موعد غرامي.. أرسلت له 159 ألف رسالة واقتحمت منزله
    إيرلينغ هالاند
    هالاند يسخر من برشلونة
    نيكول سعفان
    صورة.. أحدث ظهور لطارق العريان ونيكول سعفان

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
    فحص السكري
    للتغلب على "السكري" من النوع الثاني والسمنة.. اتبع هذه النصائح الهامة