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نجوى كرم لـ"صوت بيروت إنترناشونال": أغنية "وأني أشتقتلوا" كانت مولعة المسرح

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2023 9:18 صباحًا
نجوى كرم

نجوى كرم

هنادي عيسى
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بعد غياب أربع سنوات عن إحياء أي حفلة في لبنان بسبب الظروف الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا، أشرقت أول أمس شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم في مهرجان وليس حفلة فقط أقيم في فندق الحبتور في بيروت، وقد حضر الحفل لفيف من السياسيين والفنانين والإعلاميين ومحبي كرم الذين تفاعلوا مع أغنياتها القديمة والجديدة.

ويعرف أن نجوى تنشر الفرح والطاقة الإيجابية عندما تصعد على خشبة المسرح، وكان لافتا أنها أدت فقط ثلاث أغنيات من ألبومها الجديد وهم ” كاريزما” و ” وأني اشتقتلوا” و” شغل موسيقى وعن هذا الأمر قالت نجوى كرم لـ” صوت بيروت إنترناشونال”، ” وقفت على خشبة المسرح نحو ساعتين ونيف لذا لم أستطع أن أقدم كل أغنيات ألبومي الجديد ” كاريزما” وانا أعرف أن الجمهور يحب هذه الأغنية كما اديت ” شغل موسيقى” لكن البارزة والتي ولعت المسرح ورددها الحضور معي بقوة هي ” أني اشتقتلوا”.

وتضيف بصراحة ألمس نجاح أغنياتي من ترداد الناس لها وهذا ما حصل معي أول من أمس لكن إن شاء الله في الحفلات المقبلة سأحرص على أداء كل الاغنيات لأني أعرف أعمالي الغنائية التي أختارها ماذا تفعل على المسرح وبين الجمهور..

وعن تصويرها لأغنية ثانية من ألبومها قالت ” إتفاقي مع شركة ” روتانا” ينص على تصوير عمل واحد وباقي الأغنيات تم إنجاز لها lyrics video .

وأخيرا أكدت أن غنائها في بيروت بعد غياب يعني لها الكثير وأكثر من الجمهور الحاضر في الصالة لأنه يجعلها تشعر أنها ابنة لبنان الراسخة في أرضها بعيدا عن الناس التي هاجرت منه بسبب الظروف الصعبة.

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