نجوى كرم لـ"صوت بيروت انترناشونال": المملكة العربية السعودية فتحت أبواب الفرح

المطربة نجوى كرم نجمة من طراز مختلف، فهي تتربع على عرش الغناء اللبناني والعربي منذ 30 سنة تقريبا ورغم مرور كل هذه السنوات لا تزال الرقم الصعب في عالم الفن ولم يخطئ من اطلق عليها لقب “شمس الغنية اللبنانية” لانها تنير كل مكان تقصده فيصدح صوتها باجمل الاغاني والمواويل.

قبل ايام سافرت نجوى كرم الى المملكة العربية السعودية لتشارك باحياء احدى حفلات موسم الرياض التي عادت لتنطلق بعد توقفها قسرا بسبب جائحة كورونا، وقد شاركها الحفلة التي اقيمت في فندق “الفورسيزون” النجم ماجد المهندس. فماذا قالت نجوى كرم لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذه الحفلة؟: “ان فرحتي وسعادتي بالعودة لاحياء الحفلات في السعودية لا توصف ومن ينظر الى الصور والفيديوهات يلاحظ ان الفرحة نابعة من قلبي”. واضافت “ان السعودية هي مملكة العز وقد اعادت فتح ابوابها للفرح والحب من خلال الحفلات والمهرجانات التي بدأت تعم المدن السعودية تحت رعاية هيئة الترفيه العامة وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وكانت نجوى قد وصلت الى الرياض قيل يوم واحد من موعد حفلتها برفقة فرقتها الموسيقية وكان في استقبالها وفداً من هيئة الترفيه وشركة روتانا حيث اقيم لها استقبالا رفيع المستوى.

بدأت الحفلة التي بيعت تذاكرها بالكامل مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من جائحة كورونا، بكلمة لنجوى كرم قالت فيها “فرحتي لا تسعني وانا غير مستوعبة انني عدت لاقف على خشبة المسرح لاغني لجمهور محب بعد كل ما جرى على الكرة الارضية. واود ان اشكر شركة روتانا ومعالي المستشار تركي ال شيخ الذي فكر بادخال السعادة الى قلب كل شخص في السعودية”.

بدأت نجوى حفلتها بأغنية “الله ياخد بيدك يا سعودية ” التي سبق واهدتها الى جمهورها السعودي منذ سنتين، من ثم غنت من ارشيفها الكبير والمتنوع ما بين القديم والجديد وبدا واضحاً حماس الجمهور الذي ردد معها اغانيها وشاركها فرحتها وقد كان لافتا ايضا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مجريات الحفلة اذ تصدر وسم #نجوى ـ كرم ـ في_الرياض التراند في لبنان والجزائر والسعودية وليبيا. كما تلقت باقات مميزة من الورود ومنها واحدة من الاعلاميين التي جاءت على شكل شمس نسبة الى لقبها وعن سر غنائها الميدلي دائما قالت “ارشيفي الفني ثري وكبير لذا افضل هذا الاسلوب في جمع اكثر من اغنية في ميدلي واحد لارضاء كل الاذواق”. وايضا كان لافتا ارتدائها فستان لون اخضر اختارته بنفسها بهذا اللون كعربون شكر للسعودية اذ ان الاخضر هو لون العلم السعودي ولاقى هذا الفستان انتباه كل من شاهده لانه يناسب المكان الذي غنت فيه.