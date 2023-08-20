"ملكة البستا".. لقاء طريف يجمع نادين نجيم وهبة نور في المطبخ

اجتمع الفنانة السورية هبة نور مع صديقتها الفنانة اللبنانية نادين نجيم وهما تستمتعان بوقتهما خلال تحضير الطعام في المطبخ ووصفت الأخيرة بأنها ملكة البستا.

لقاء طريف بين هبة نور ونادين نجيم

وظهرت هبة نور في الصورة التي شاركتها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام وهي تحتضن نادين نجيم معلقة عليها: “نادين جميلتي”، والتي أعادت مشاركتها عبر ستوري وأرفقتها بإيموجي قلب.

وحرصت هبة نور على التقاط عدد من الصور لنادين نجيم خلال هذا اليوم وسلطت الضوء على حبها للحيوانات من خلال صورة ظهرت فيها تحمل أرنباً رمادي اللون بين يديها.

وأطلقت الممثلة السورية لقب ملكة الباستا على نادين نجيم وذلك تعليقاً على الفيديو الذي ظهرت فيه الأخيرة وهي تحضر الطعام في المطبخ وذلك في إشارة إلى مهارتها في تحضير تلك الوجبة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الثنائي مشيدين بعلاقة الصداقة التي تجمع بينهما رغم أنهما لم يشتركا معاً في أي عمل فني من قبل.

وكانت هبة نور تحدثت من قبل عن علاقة الصداقة التي تجمع بينها وبين نادين نجيم مؤكدة أن الأخيرة طيبة القلب ومتواضعة، قائلة: “أحبها كثيرا وأخاف عليها واعتبرها بمثابة أختي. وتجمعنا علاقة قوية خاصة أنها تدعمني في مسيرتي الفنية”.

واعتبرت أن تعرض نادين نجيم لهجوم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كونها إنسانة ناجحة استطاعت ترك بصمة على الساحة الفنية، مؤكدة أنها بعيدة عن التصنع وقلة من الأشخاص الذين لا يسعون لإثارة الجدل.