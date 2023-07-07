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نحت تمثالا مشابهاً لزوجته بعد وفاتها!

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2023 6:01 مساءً
الرجل الى جانب التمثال

الرجل الى جانب التمثال

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نحت الهندي فيجاي كومارا، 70 عاما، تمثال رخامي مشابه لزوجته بعد فقدانه لها بسبب مرض السرطان منذ أربع سنوات.

واستغرق صنع التمثال ستة أسابيع، وتم نحته ليشبه الزوجة تماما، بشعر رمادي ملون ولباس هندي تقليدي وردي.

وكانت هناك حاجة إلى رافعتين لنقل النموذج إلى منزل فيجاي.

وقال إنه أراد بذلك نقل فكرة أهمية الحب بين الزوجين لشباب اليوم.

وليس فيجاي أول من حاول وخلد زوجته بطرق فريدة، حيث أنفق هندي آخر خسر زوجته أيضا 2500 جنيها إسترلينيا لتصميم دمية تشبهها.

فيما صنع تاباس سانديليا، 65 عاما، تمثالا من السيليكون لشريكته الراحلة.

وقال تاباس لصحيفة “تايمز أوف إنديا” إنه قبل بضع سنوات، زار معبدا هندوسيا مع زوجته الراحلة، وقد تعجب الزوجان من تمثال نابض بالحياة لشخصية دينية.

وأضاف: “عدت لنفس المعبد بعد وفاتها، وأردت تمثالا مماثلا تحقيقا لرغبتها”.

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