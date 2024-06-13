نفوق ظبي في حديقة حيوان أمريكية بعد اختناقه بغطاء بلاستيكي

شهدت حديقة حيوان بولاية تنيسي الأمريكية نفوق ظبي بعد اختناقه جراء ابتلاعه غطاء بلاستيكيا لعبوة طعام قابلة للضغط أحضرها زائر على ما يبدو في انتهاك لقواعد السلامة الخاصة بالحديقة.

وقالت حديقة حيوان برايتس إن ذكر الظبي ليف البالغ من العمر سبعة أعوام نفق يوم السبت. وتقع الحديقة في منطقة لايمستون الريفية على بعد 115 كيلومترا شرق نوكسفيل بولاية تنيسي.

وأضافت في سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي “يتسأل البعض لماذا لا نسمح بدخول عبوات الطعام القابلة للضغط للحديقة”.

وأردفت “السبب بسيط- العبوات تشكل خطرا على حيواناتنا، لقد فقدنا اليوم حيوانا عزيزا علينا بسبب الاختناق”.

وقالت إنه للحد من تلك المخاطر تطلب الحديقة الخاصة فحص حقائب الضيوف قبل دخولها “لكن البعض يجد طرقا للتسلل بها إلى الداخل”.

ويشير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن موطن ظباء السبخة الأصلي في الغابات والأراضي الرطبة بوسط أفريقيا حيث يعيش نحو 90 إلي 120 ألفا من أفرادها البالغين هناك.

وقد صنفت المنظمة هذا النوع في 2016 على أنه “غير مهدد بالانقراض‭ .”‬‬

وطبقا لحديقة حيوان سميثسونيان الوطنية الأمريكية فأن متوسط العمر المتوقع لهذا النوع 22 عاما.

وكتب مسؤولو حديقة حيوان برايتس أنهم يعتقدون أنهم لن يستطيعوا تحديد المتسبب في نفوق ليف وأضافوا أنه ” كان لايزال أمامه حياة طويلة ليعيشها”‭‭ ‬‬.