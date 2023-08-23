نوتنجهام فورست يتعاقد مع الأرجنتيني مونتييل من إشبيلية

أعلن نوتنجهام فورست المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدافع الأرجنتيني جونزالو مونتييل من إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود خيار للشراء بشكل نهائي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام أرجنتينية ذكرت أن عقد الاعارة يتضمن خيار الشراء بقيمة 11 مليون يورو (11.95 مليون دولار).

وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عاما “أنا سعيد حقا بالانضمام إلى هذا النادي. وصلت إلى هنا مفعما بتوقعات المشاركة وإظهار ما يمكنني فعله.

“أنا في غاية النهم لاقتناص الفرص والفوز بالبطولات، والآن هذا هو الوقت المناسب لإظهار ذلك.

“كنت أشاهد الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن كنت طفلا. كلاعب، تريد اللعب في أفضل دوري..والدوري الإنجليزي الممتاز هو كذلك بالفعل”.

وخاض مونتييل 72 مباراة مع إشبيلية، وسجل هدفين وأرسل ست تمريرات حاسمة منذ انضمامه من ريفر بليت في عام 2021.

وساعد مونتييل الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني على الفوز بلقبه السابع في الدوري الأوروبي الموسم الماضي بتسجيله الركلة الحاسمة ضمن ركلات الترجيح ليتغلب على روما في النهائي.

كما سجل الظهير الأيمن، الذي خاض 23 مباراة دولية مع الأرجنتين، ركلة الجزاء الأخيرة ليساعد منتخب بلاده على الفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم العام الماضي.