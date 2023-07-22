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نوتنجهام فورست يضم المدافع "أولا أينا" في صفقة انتقال مجاني

منذ 12 دقيقة
المدافع النيجيري أولا أينا

المدافع النيجيري أولا أينا

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قال نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه ضم المدافع النيجيري أولا أينا لمدة موسم واحد في صفقة انتقال مجاني (السبت 22-7-2023).

وبدأ أينا، البالغ عمره 26 عاما، مشواره في أكاديمية تشيلسي قبل الانضمام إلى تورينو في 2019.

وسبق للمدافع النيجيري اللعب في صفوف فولهام على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021.

وقال أينا في بيان “أنا متحمس للعودة إلى الدوري الإنجليزي، فهو الدوري الأفضل في العالم”.

وشارك أينا في 30 مباراة مع نيجيريا منذ ظهوره الأول في 2017 بينما سبق له اللعب في صفوف منتخبات إنجلترا للناشئين.

ويستهل نوتنجهام مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أرسنال في 12 أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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