نوريس يعلق على فوز فرستابن ببطولة فورمولا 1

قال لاندو نوريس إن الدور سيأتي على فريقه للفوز بسباق هذا الموسم بعدما احتل سائق مكلارين المركز الثاني خلف ماكس فرستابن حامل لقب فورمولا 1 وسائق رد بول للسباق الثاني تواليا.

وجاء السائق البريطاني في المركز الثاني بفارق كبير خلف السائق الهولندي في المجر أمس الأحد بعدما حقق نفس النتيجة في سيلفرستون قبل أسبوعين.

وبينما فاز رد بول في 12 سباقا على التوالي وحقق الانتصار في 21 من آخر 22 سباقا كانت هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها نوريس على منصة التتويج مرتين متتاليتين.

وقال نوريس ردا على سؤال بشأن مدى امكانية تحقيق انتصاره الأول “ربما إذا انسحب ماكس من سباق قد يكون أمامي فرصة.

“يتمتع رد بول بسرعة كبيرة حاليا ما لم يرتكبوا أخطاء أو يحدث أي شيء آخر.

“أعتقد أننا سعداء للغاية بالتقدم الذي حققناه مقارنة بالوضع قبل أربعة أو خمسة سباقات.

“سنحاول البناء على ذلك الآن وسيأتي دورنا في وقت لاحق من هذا العام”.

وتحول تركيز رد بول بالفعل على تطوير سيارة العام المقبل بعد أن بات قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقبي الصانعين والسائقين.

ويتقدم فرستابن بفارق 110 نقاط على زميله في الفريق سيرجيو بيريز بعد 11 سباقا بينما يتقدم رد بول بفارق 229 نقطة على مرسيدس في ترتيب الصانعين.

وحقق مكلارين الذي تزوده مرسيدس بالمحركات، وهو ثاني أكثر الفرق نجاحا بعد فيراري من حيث عدد الانتصارات، قفزة ملحوظة في الأداء بعدما بدأ الموسم دون أي نقاط من أول سباقين وكانت سيارته بطيئة.

وقال زاك براون رئيس مكلارين “كل شيء نتعلمه هذا الموسم سنطبقه الموسم المقبل. لدينا دوافع كبيرة ونسعى للمزيد من التطور.

“سنحقق أشياء كبيرة في وقت لاحق من هذا العام”.