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نيابة عن بيليه.. نيمار يتسلم جائزة أفضل لاعب في التاريخ

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2022 11:47 مساءً
نيمار

نيمار

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تسلم النجم البرازيلي نيمار ” جائزة “أفضل لاعب في التاريخ” نيابة عن الأسطورة بيليه بسبب وضعه الصحي.

ومنحت الشركة الأميركية الشهيرة “بدويايزر”، التي كانت ضمن الشركات الراعية لمونديال قطر، أسطورة كرة القدم البرزيلية “بيليه وقد استلمها نيابة عنه نجم المنتخب وباريس سان جيرمان، نيمار.

وتدهورت صحة بيليه، الذي يعاني من مرض السرطان، في الفترة الأخيرة. وأظهر فيديو عائلة الأسطورة البرازيلية، إلى جانبه، وهو يرقد على سرير المستشفى.

وقال نيمار على إنستغرام: “إنه يوم مميز حقا بالنسبة لي. أود إبلاغكم أنني تلقيت دعوة من قِبل (الشركة) لتكريم بيليه بجائزة أفضل لاعب في التاريخ. إنه شرف كبير لي أن أشارك في هذه اللحظة”.

وأضاف نيمار، حاملا الكأس الذهبية: “كما تعلمون، يشكل بيليه جزءا من قصتي. الملك، الذي نحبه ونقدره للأبد”.

وكتبت الشركة: “إلى الملك.. إلى الشخص الذي لم يكن الأفضل فقط في المباريات. وكان الأفضل في التاريخ”:

وقاد بيليه البرازيل للفوز بكأس العالم 1958 و1962 و1970، مسجلا 12 هدفا في 14 مباراة.

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