نيكولا مزهر يحتفل بزواجه

بعد إعلان خطوبته في أواخر العام الماضي 2022، احتفل نيكولا مزهر بزفافه من عازفة البيانو مسوى ضمن أجواء عائلية، ليشارك صورة من الزفاف عبر السوشال ميديا، لتثير ضجة واسعة تصدر من خلال الترند.

وشارك مزهر صورة من حفل الزفاف جمعته بعروسته عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، ليترك تعليقاً معبّراً على الصورة، كاتبًا فيه تاريخ زواجهما.

العريس بدا سعيداً وتألق ببدلة سوداء إلى جانب عروسته التي أطلت بفستان زفاف ناعم أظهر جمالها الطبيعي، حيث اعتمدت ماكياجاً بسيطاً ووضعت قرطين في أذنيها وعقدا ناعماً حول عنقها لتكمل بهما الإطلالة، كما حملت باقة من الزهر الأبيض بيديها.

وانهالت التعليقات المهنئة للعروسين من الجماهير والمشاهير.