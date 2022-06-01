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نيكول سابا تنشر بوستر أغنيتها الجديدة "سمك القرش"

1 - يونيو - 2022
نيكول سابا

نيكول سابا

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نشرت الفنانة نيكول سابا صورة الملصق الرسمي لأحدث أغنياتها التي تأتي بعنوان “سمك القرش” عبر حسابها في “أنستقرام”.

وعلّقت نيكول على بوستر الأغنية المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، بمقطع منها قائلة: “أنا بعيد.. أنا بعيد. .مفيش أي مقارنة انسوا”.

نيكول كانت قد شوقت جمهورها قبل أيام، وأعلنت عن تحضيرها مفاجأة جديدة لجمهورها من خلال أحدث كليباتها الذي يأتي تحت عنوان “سمك القرش”، معلنة أن الفيديو كليب تقدمه بشكل مختلف وبه مفاجأة.

ونشرت نيكول صورتين بفستان أحمر جلدي على حسابها على موقع “أنستقرام”، وعلّقت قائلة: “سمك القرش.. قريباً”.

وتعد مسرحية “الليلة الكبيرة” آخر أعمال نيكول سابا والتي أطلت من خلالها على جمهورها في عيد الفطر ، بطولة محمود عبدالمغني، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.

وشاركت نيكول سابا في مسلسل “نقل عام” بصحبة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم محمود حميدة وسمية أيوب ومحسن محيي الدين، ولاقت إشادات كبيرة.

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