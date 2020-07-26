نيكول سابا: كورونا صار لبنان “متل الرز”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، انتقدت فيها استهتار الشعب اللبناني بتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء في التغريدة: “كورونا صار بلبنان متل الرز !! برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبالـ clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا اهبل من هيك! يا لطيف انا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن!!”.

كورونا صار بلبنان متل الرز !! برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبال clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا اهبل من هيك! يا لطيف انا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن

كورونا صار بلبنان متل الرز !! برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبال clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا اهبل من هيك! يا لطيف انا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن!!#انقبروا_انضبوا#كورونا — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) July 25, 2020

​وأعلنت الفنانة اللبنانية منذ مطلع آذار الماضي، عن اتخاذها لجميع التدابير الوقاية من فيروس كورونا، وارتدائها لكمامة طبية، وشاركت سابا صورة لها وهي مرتدية الكمامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت نيكول( 46 عام )في الحدث بيروت، قضاء بعبدا خريجة كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية، وتزوجت من الممثل يوسف الخال في 2011 ورزقا بإبنتهما الأولى “نيكول” عام 2013.

وبدأت مشوارها في مجال عرض الأزياء هي وشقيقتها نادين لأكثر من عشر سنوات في القاهرة. وفي عام 1997 شاركت كموديل في فيديو كليب عيني للفنانين هشام عباس و حميد الشاعري. لتنطلق فيما بعد في مجال الفن مع فرقة “فوركتس” ثم انفصلت عنها لتعمل بشكل خاص، ودخلت عالم التمثيل مع النجم عادل إمام في فيلم “التجربة الدنيماركية”