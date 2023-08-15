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"نيمار هلالي".. الهلال السعودي يُعلن "رسميًا" التعاقد مع النجم البرازيليّ

منذ 36 دقيقة
نيمار مع الهلال السعودي

نيمار مع الهلال السعودي

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أعلن الهلال السعودي، مساء الثلاثاء التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادمًا من باريس سان جيرمان، لينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي الهلال مقطعاً على حسابه الرسمي في منصة “إكس” بعنوان الموهبة الرائعة التي تجذب الكل” ويظهر فيه نيمار وهو يقول: أنا هنا في السعودية، أنا هلالي.

وبات الهلال رابع محطات كبير هدافي منتخب البرازيل عبر التاريخ بالتساوي مع بيليه، إذ بدأ في سانتوس ببلاده قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني صيف 2013، وبعد 4 أعوام انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو جعلته أغلى لاعب في التاريخ.

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