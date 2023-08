بفيديو طريف.. نيمار لم يشرب القهوة السعودية بل اكتفى بشمّها

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مساء الجمعة، إلى العاصمة السعوديّة الرياض، للانضمام لنادي الهلال السعودي، بعد إبرام اتفاق بين الجانبين، لضمه حتى عام 2025.

وفي مقطع فيديو طريف، ظهرت ردّة فعل اللاعب البرازيلي حين جرى تقديم القهوة السعوديّة عند وصله المملكة، وظهر نيمار وكأنه لم يشرب القهوة بل اكتفى بشمّها في مقطع الفيديو الذي نشره نادي الهلال السعودي على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقًا) في حين تفاعل آخرون مع إمساك إمساك كوب القهوة بيده اليسرى.

✈️ The Arrival of The HISTORICAL..@neymarjr in RIYADH 🤩#AlHilal 💙 pic.twitter.com/pyCHiYkcYW

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 18, 2023