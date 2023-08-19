بفيديو طريف.. نيمار لم يشرب القهوة السعودية بل اكتفى بشمّها

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مساء الجمعة، إلى العاصمة السعوديّة الرياض، للانضمام لنادي الهلال السعودي، بعد إبرام اتفاق بين الجانبين، لضمه حتى عام 2025.

وفي مقطع فيديو طريف، ظهرت ردّة فعل اللاعب البرازيلي حين جرى تقديم القهوة السعوديّة عند وصله المملكة، وظهر نيمار وكأنه لم يشرب القهوة بل اكتفى بشمّها في مقطع الفيديو الذي نشره نادي الهلال السعودي على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقًا) في حين تفاعل آخرون مع إمساك إمساك كوب القهوة بيده اليسرى.

تفاعل على رد فعل نيمار

ونتيجة لذلك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للنجم البرازيلي وردة فعله عند تقديم القهوة، حيث اعتبروا بتعليقات طريفة أن نيمار لم يحب القهوة العربيّة.

وانتقل إلى صفوف “الأزرق الهلالي” قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت”.

وقال نيمار بعد وصوله: “أنا هنا في المملكة العربية السعودية، شكرا لكم”.