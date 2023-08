بعد انتقاله للسعودية.. بيع أكثر من 10 آلاف قميص لنيمار في سبع ساعات

أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه تم بيع أكثر من 10 آلاف قميص للبرازيلي نيمار في غضون سبع ساعات من الإعلان الرسمي عن انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي لصفوف الهلال السعودي.

وسوف يحمل نيمار البالغ 31 عاما الرقم 10 في النادي الملقب في السعودية بـ”الزعيم”.

✈️ The Arrival of The HISTORICAL..@neymarjr in RIYADH 🤩#AlHilal 💙 pic.twitter.com/pyCHiYkcYW

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 18, 2023