بعد انتقاله للسعودية.. بيع أكثر من 10 آلاف قميص لنيمار في سبع ساعات

أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه تم بيع أكثر من 10 آلاف قميص للبرازيلي نيمار في غضون سبع ساعات من الإعلان الرسمي عن انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي لصفوف الهلال السعودي.

وسوف يحمل نيمار البالغ 31 عاما الرقم 10 في النادي الملقب في السعودية بـ”الزعيم”.

وقد وصل النجم البرازيلي نيمار إلى الرياض،الجمعة، حيث اسُتقبل اللاعب الذي وضع وشاحا أزرق بألوان الهلال فوق قميصه الأبيض، بحفاوة مع تقديم باقة زهور والقهوة العربية له.

ومساء السبت، سيقيم الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة (رقم قياسي) وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات (رقم قياسي)، حفلا لتقديم “راقص السامبا” قبيل مباراته في الجولة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد في الرياض، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأفاد مصدر في السعودية أن نيمار سينال راتبا ضخما مقدرا بـ100 مليون يورو، بما يعادل 109 مليون دولار سنويا في عقد يمتد لعامين، ومثلها دفعها الهلال لنادي باريس سان جرمان” كرسوم انتقال، وفق “فرانس برس”.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم البرازيلي على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين رياضيين وذلك حتى 2025.

وخاض نيمار 124 مباراة مع منتخب البرازيل وسجل 77 هدفا ليعادل رقم بيليه القياسي، وكان ضمن صفوف منتخب السامبا الفائز بكأس القارات في 2013، وفق وكالة “رويترز”.

والجمعة الماضية، انطلق الدوري السعودي بعد إنفاق ما يقرب من نصف مليار دولار لجذب مجموعة من كبار اللاعبين والمدربين من القوى الأوروبية الكبرى.