بعد انتقاله للدوري السعودي.. رسالة من رونالدينيو لنيمار

وجّه نجم منتخب البرازيل السابق، رونالدينيو، رسالة لمواطنه نيمار دا سيلفا، بعد انضمامه إلى الهلال السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على موقع “إكس”، قائلاً: “أتمنى لك كل التوفيق يا رفيقي.. وحظا سعيدا”، وأرفق رسالته بصورة تجمعه مع نيمار.

Todo sucesso a ti meu parceiro!! Boa sorte @neymarjr 🤙🏾 pic.twitter.com/wfBWNOFjEN — Ronaldinho (@10Ronaldinho) August 15, 2023

وكان قد أعلن الهلال السعودي، مساء الثلاثاء التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة قدرت تقارير قيمتها بنحو 90 مليون يورو، ويحصل اللاعب على راتب يقدر بـ150 مليون يورو سنويا، لينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي الهلال مقطعاً على حسابه الرسمي في منصة “إكس” بعنوان الموهبة الرائعة التي تجذب الكل” ويظهر فيه نيمار وهو يقول: أنا هنا في السعودية، أنا هلالي.