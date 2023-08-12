نيوكاسل يسحق أستون فيلا بخماسية بالدوري الإنجليزي

هز ساندرو تونالي الشباك في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأضاف زميله ألكسندر إيساك هدفين ليسحق نيوكاسل يونايتد ضيفه أستون فيلا 5-1 باستاد سانت جيمس بارك اليوم السبت.

واحتاج تونالي، المنضم إلى نيوكاسل من ميلان الإيطالي، إلى ست دقائق فقط لافتتاح التسجيل بتسديدة مباشرة بعد تمريرة أنتوني جوردون العرضية، وكاد لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما أن يضيف هدفه الثاني بعد ذلك بدقيقتين.

وأدرك موسى ديابي التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 11، لكن سرعان ما استعاد نيوكاسل تفوقه حيث مهد سفين بوتمان الكرة إلى إيساك ليضعها في المرمى.

وتلقى أستون فيلا ضربة موجعة عندما سقط المدافع تايرون مينجس مصابا بعد احتكاك مع إيساك ليشارك باو توريس بدلا منه.