هاتريك سون يقود توتنهام لفوز ساحق على بيرنلي

أحرز سون هيونج-مين ثلاثة أهداف ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 5-2 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وبدأ بيرنلي، الذي لا يملك أي نقطة، المباراة بقوة وسجل هدفا بواسطة لايل فوستر في الدقيقة الرابعة.

لكن سون أدرك التعادل في الدقيقة 16، ليهز الشباك لأول مرة هذا الموسم، ثم أضاف كريستيان روميرو الهدف الثاني بتسديدة قوية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجعل جيمس ماديسون النتيجة 3-1 بتسديدة متقنة في الدقيقة 54، قبل أن يسجل الكوري الجنوبي سون هدفين متتاليين ليتقدم توتنهام إلى المركز الثاني برصيد عشر نقاط من أربع مباريات.

وسجل بيرنلي الهدف الثاني بواسطة جوش براونهيل قرب النهاية.