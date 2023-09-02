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هاتريك هالاند.. مان سيتي يسحق فولهام بخماسية

منذ 12 دقيقة
هالاند- رويترز

هالاند- رويترز

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أحرز إرلينج هالاند ثلاثة أهداف ليفوز مانشستر سيتي 5-1 على فولهام ويحافظ على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وسجل خوليان ألفاريز ونيثن أكي أيضا لسيتي حامل اللقب الذي فاز على فولهام في آخر 15 مواجهة بين الفريقين في الدوري، ويتصدر المسابقة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

ولدى فولهام، الذي سجل هدف التعادل 1-1 بواسطة تيم ريم، أربع نقاط من أربع مباريات.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يساهم في تسجيل 50 هدفا في الدوري الممتاز، حيث سجل 42 هدفا وصنع تسعة أهداف في 39 مباراة فقط.

وكانت أكثر اللحظات إثارة للجدل في هدف أكي قبل لحظات من الاستراحة، حيث بدا أنه سيتم إلغاء الهدف بسبب وجود زميله مانويل أكانجي في موقف تسلل أمام بيرند لينو حارس فولهام، لكن حكم الفيديو المساعد احتسب الهدف.

    المصدر :
  • رويترز

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