الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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هالاند يسخر من برشلونة

منذ ساعتين
إيرلينغ هالاند

إيرلينغ هالاند

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سخر الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق كرة القدم الأول لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من برشلونة بسبب الوضع المالي في النادي الكتالوني مؤخرًا.

هالاند صاحب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي وفي أوروبا، بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، احتفل بزميله إيمريك لابورت في حفل زفافه.

خوسيه ألفاريز مراسل برنامج شيرنجويتو الإسباني الشهير، أكد بأنه عندما سأل إيرلينغ هالاند في حفل زفاف زميله إيمريك لابورت، هل يمكنه الانضمام إلى برشلونة، أجاب: “ليس لديهم المال للتعاقد معي”.

برشلونة يعاني من أزمة مالية مؤخرًا، تؤثر بشكل كبير على التعاقدات الجديدة للفريق، وتسجيلهم في القائمة، بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف.

وتعاقد برشلونة هذا الصيف مع إلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي، بعدما توّج قائد المواطنون سابقًا بكل البطولات الممكنة التي شارك فيها مع النادي الإنجليزي.

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