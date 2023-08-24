هالي بيري وأوليفييه مارتينيز ينهيان إجراءات الطلاق

أنهت هالي بيري وزوجها السابق أوليفييه مارتينيز طلاقهما بعد ما يقرب من ثماني سنوات من تقديم الزوجين السابقين لطلباتهما الأولية للانفصال.

واتفق الاثنان على تقاسم الحضانة القانونية والمادية المشتركة لابنهما ماسيو البالغ من العمر 9 سنوات، وفقاً لنسخة من الحكم المقدم يوم الثلاثاء وحصلت عليه شبكة “سي إن إن”. ووافق بيري أيضاً على دفع مبلغ 8000 دولار شهرياً لمارتينيز لدعم الطفل.

وأعلن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار في بيان تمت مشاركته مع شبكة سي إن إن في تشرين الأول 2015 أن الزوجين توصلا إلى قرار الطلاق. وأضاف مارتينيز “نحن نمضي قدماً بالحب والاحترام لبعضنا البعض والتركيز المشترك على ما هو أفضل لابننا”.

وجاء في البيان “لا نتمنى لبعضنا البعض سوى السعادة في الحياة، ونأمل أن تحترموا خصوصيتنا، والأهم من ذلك، خصوصية طفلنا ونحن نمر بهذه الفترة الصعبة”. وفي ذلك الوقت، قدمت بيري ومارتينيز التماسات منفصلة للطلاق في الأيام التي تلت بيانهما، مستشهدين بوجود اختلافات لا يمكن حلها.

وأصبح الزوجان السابقان مقربين بعد لقائهما في موقع تصوير فيلم “دارك تايد” عام 2012، وتزوجا في تموز 2013 في حفل خاص في فرنسا. وأعلنت بيري في نيسان من ذلك العام أنها تنتظر طفلاً من مارتينيز.

وكانت بيري تزوجت في السابق من لاعب البيسبول ديفيد جاستيس والمغني إريك بينيت. وكانت أيضاً على علاقة سابقة مع عارض الأزياء الكندي غابرييل أوبري، الذي أنجبت منه ابنة واحدة.