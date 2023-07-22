هاميلتون يشعل المنافسة في جائزة المجر لسباقات فورمولا 1

خطف البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس مركز أول المنطلقين في جائزة المجر الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من ماكس فرستابن ، السبت.

وبدا فرستابن سائق رد بول في طريقه للانطلاق من المقدمة لكن هاميلتون انتزع الصدارة بفارق 0.003 ثانية.

وحقق هاميلتون رقما قياسيا بحصد مركز أول المنطلقين في المجر للمرة التاسعة وهو أكثر من أي سائق آخر على أي حلبة في تاريخ فورمولا 1.

وسينطلق بطل العالم سبع مرات من المقدمة لأول مرة منذ جائزة السعودية الكبرى في ديسمبر كانون الأول 2021، وعزز رقمه القياسي برصيد 104 مرات.

وقال هاميلتون بعد احتفاله مع فريقه “كانت 18 شهرا صعبة، لذا فقدت صوتي من الصراخ.

“أنا ممتن لوجودي هنا لأن الفريق قام بعمل مذهل، كنا نضغط طيلة هذه الفترة للحصول على مركز أول المنطلقين وأشعر كأنها المرة الأولى”.

ولم يستطع فرستابن تحسين زمنه في المحاولة الثانية خلال الفترة الثالثة من التجارب.

وقال السائق الهولندي الذي كان يسعى لتحقيق مركز أول المنطلقين للمرة السادسة على التوالي “كنت أعاني طيلة نهاية الأسبوع للوصول إلى التوازن الجيد. كل تجارب (حرة) كانت متقلبة”.

وأضاف “نحن في المركز الثاني لكن أعتقد أنه كان علينا الوجود في المقدمة بالنظر إلى سيارتنا، لكننا لم نستخرج ما نريد من السيارة”.

ويأمل رد بول في تحقيق الفوز 12 على التوالي للانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية.

وفاز فرستابن بسباق العام الماضي في المجر، لكن هاميلتون يملك الرقم القياسي بثمانية انتصارات في هانجرورينج، وغدا الأحد سيمر عشرة أعوام منذ الفوز الأول لمرسيدس على الحلبة في 2013.

* مكلارين في الصف الثاني

تأهل لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثالث وبجواره زميله الأسترالي المبتدئ أوسكار بياستري، فيما كانت المفاجأة باحتلال الصيني غوانيو تشو المركز الخامس مع ألفا روميو الذي تطورت سيارته بشكل كبير.

وسينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز السادس وخلفه فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

ونجح سيرجيو بيريز سائق بول، صاحب المركز الثاني في بطولة السائقين إذ يتأخر بفارق 99 نقطة عن فرستابن، في التأهل للفترة الثالثة من التجارب التأهيلية للمرة الأولى منذ جائزة ميامي في مايو أيار لكنه اكتفى بالمركز التاسع أمام نيكو هولكنبرج سائق هاس.

وكانت أكبر مفاجأة عندما فشل جورج راسل سائق مرسيدس في عبور الفترة الأولى من التجارب ليكتفي بالمركز 18.

وعاد دانييل ريكاردو إلى البطولة بشكل جيد بتفوقه على زميله في ألفا تاوري يوكي تسونودا حيث عبر إلى الفترة الثانية من التجارب وهي المرة الأولى في آخر أربعة سباقات للفريق.

وسينطلق السائق الأسترالي، الفائز في المجر مع رد بول في 2014، من المركز 13 وهو الأفضل للفريق منذ جائزة موناكو في مايو فيما سيبدأ تسونودا السباق من المركز 17.

وشهدت التجارب في المجر النظام الجديد الذي أقرته البطولة بتحديد إطارات لكل فترة من الفترات الثلاث، حيث يجب على كل الفرق استخدام الإطارات الصلبة في الفترة الأولى والمتوسطة في الثانية واللينة في الأخيرة.