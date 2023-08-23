هاني عادل لصوت بيروت إنترناشونال: كان حلمي مشاركة جاكي شان بفيلم وتحقق

دائمًا ما يسعى النجوم لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية باعتبارها تتويجًا لمسيرة طويلة من النجاحات المستمرة حتى يحين الوقت لأن يصبح الفنان معروفًا على مستوى العالم، أو يشارك تجربة جديدة رفقة نجم عالمي، وهو ما نجح به المطرب المصري هاني عادل، عضو فريق وسط البلد الغنائي، في تحقيقه بالآونة الأخيرة، بعد أن شارك في تجربة جديدة مع النجم العالمي جاكي شان.

كان هاني عادل واحدًا من معجبي جاكي شان، إذ ارتبط بأعماله منذ كان صغيرًا، يعلّق صور نجمه المفضل على الحائط، إلى أن تحول الحلم إلى واقع ليقف أمامه ويجمعهما عمل فني واحد، إذ سنحت له الفرصة بتقديم عمل معه وهو “hidden strike” أو “الضربة الخفية”، وعلى الرغم من تخوفه من هذه التجربة إلا أنه لم يتردد في الموافقة عليه حتى يلتقي نجمه المفضل. قال الفنان المصري لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: كنت متخوفًا في بداية الأمر من الموافقة على الفيلم، لأنه على الرغم من صغر مساحة الدور إلا أنني أعتبره نقلة كبيرة ونوعية في حياتي الفنية، وكنت أخشى ألا أقدمه بحرفية، وعندما تواصل مخرج العمل مع إدارة أعمالي من خلال الوكالة، وطلب إرسال بعض الصور لي ولمشاهد تمثيلية قدمتها من قبل، فوجئت أنه أصر عليّ أكثر لاقتناعه بي وبتوافق شكلي مع الدور وهو ما شجعني على الموافقة، وحاولت السفر من مصر إلا أن تأشيرات السفر تعطلت قليلًا ولكننا تخطينا ذلك بمساعدة صنّاع العمل”

ويضيف “التحضير لعمل عالمي مثل “الضربة الخفية” لم يكن سهلًا خاصة للفنان هاني عادل الذي يخوض هذه التجربة لأول مرة، ولكنه تخطى كل ذلك بالتركيز جيدًا في جميع تفاصيل العمل، مؤكدًا: “بعد قرار السفر قررت التحضير جيدًا لأنني بالفعل كنت أشعر بالقلق من العمل خاصة أنه باللغة الأجنبية وعلى الرغم من تمكني منها ولكنني أول مرة أمثل بها، وكنت أريد تعلم أساليب التصوير من الخارج، بالإضافة إلى أن هذا التعاون الأول بيني والنجم العالمي جاكي شان الذي كان حلم أي فنان الوقوف أمامه حتى ولو في مشهد واحد، وبالتالي التمثيل معه منحة كبيرة وتخوف في الوقت نفسه”.

وأضاف: “لم أكن أعلم بوجود ممثل مصري آخر في الفيلم حتى علمت بوجود الفنانة المصرية ليلى عز العرب، وسعدت كثيرًا بوجود شخص آخر من بلدي في العمل”. توقع هاني عادل أن يقابل العديد من التحديات خلال تصوير أولى تجاربه العالمية، ولكن جاءت الأمور عكس ذلك، أوضح: “لم أجد تحديات سوى صعوبة السفر في بداية الأمر، ثم تم ضبط كل شيء، أما بالنسبة للتصوير فكل شيء كان مضبوطًا للغاية، ومنظمًا، وكل فنان له مواعيده المحددة لأنه يضم عددًا كبيرًا من ممثلي العالم وبالتالي التحدي الأكبر بالنسبة لي هو هل أستطيع تجسيد الشخصية جيدًا أم لا؟ وبالفعل قدمتها بشكل مرضٍ للغاية”.

وتابع:” العمل تم تصويره عام 2020 واستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب الأمر كل هذا الوقت بسبب عمل الجرافيك وكنت لا أعلم موعد طرحه، حيث تم عرضه في الخارج وفي بعض دور العرض المصرية وسيتم طرحه على منصة نتفليكس قريبًا”. وجود الفنان العالمي جاكي شان في أي عمل فني يعني أنه عمل أكشن كباقي أعماله التي قدمها على مدار مشواره السينمائي، وهذا ما أكده هاني عادل الذي لم يحالفه الحظ في الظهور معه بمشاهد الأكشن الرئيسية، بل في مشهد بسيط يركض فيه خاصة أنه يجسد شخصية طيار من العراق، ولكنه لم يقد الطائرة بمفرده لوجود مساعد له كان يتقن الطيران، ولكن تم إخفاؤه بطريقة سينمائية حتى لا يظهر وقت التصوير.