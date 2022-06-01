الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هجوم شرس على أمبر هيرد.. والمطالبة بعقوبة قاسية

1 - يونيو - 2022
أمبر هيرد

أمبر هيرد

A A A
طباعة المقال

طالب ملايين المتعاطفين مع نجم السينما الأميركي، جوني ديب، مؤخرا، باستبعاد زوجته السابقة، أمبر هيرد، من فيلم “Aqaman 2″، وذلك على خلفية اتهامها بالتشهير بالممثل وترويج مزاعم تفيد بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن عريضة تطالب باستبعاد أمبر هيرد من دور الملكة ميرا في الفيلم، استطاعت أن تجمع 4.4 مليون توقيع حتى الآن، بينما تواصل هيئة المحلفين في القضية إجراء مداولات لأجل إصدار القرار.

ويسعى القائمون على العريضة إلى جمع 4.5 مليون توقيع، وهو ما يعني أن المبادرة أضحت قريبة من بلوغ مسعاها، كما أنها أضحت الأكثر إقبالا على منصة “Change.org”.

وكان الأعضاء السبعة في هيئة المحلفين، وهم 5 رجال وامرأتان، بدؤوا المداولة الجمعة لإصدار قرارهم في ختام محاكمة امتدت 6 أسابيع في محكمة فيرفاكس، وهي مدينة صغيرة في ولاية فيرجينيا قريبة من واشنطن.

ويتهم نجم “قراصنة الكاريبي” زوجته السابقة بتشويه سمعته وتقويض مسيرته من خلال تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وينفي ديب هذه الاتهامات، ويطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.

شنت هيرد البالغة 36 عاما هجوما مضادا مطالبة الممثل بتعويض مضاعف قدره 100 مليون دولار، وأكدت بطلة “أكوامان” و”جاستيس ليغ” أنها مارست حقها في حرية التعبير من خلال نشرها هذا المقال.

واعتبرت هيرد أن الدعوى “غير المجدية” المرفوعة من جوني ديب تمدد “الإساءات والمضايقات” التي تقول إنها تعرضت لها خلال علاقتها بزوجها السابق.

    المزيد من منوعات

    لاعبو نادي نابولي
    1-4.. هزيمة قاسية لـ "ليفربول" أمام نابولي
    روبرت ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي يتألق.. برشلونة ينتزع فوزاً ثميناً من فيكتوريا بلزن بـ (5-1)
    منافسة بين صلاح ورونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنكليزي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل