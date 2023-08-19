هدف ألفاريز يمنح سيتي الفوز على نيوكاسل

سجل جوليان ألفاريز هدفا رائعا ليقود مانشستر سيتي للفوز 1-صفر على نيوكاسل يونايتد في أول مباراة لحامل اللقب بملعبه في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 19-8-2023)، ليكلل أمسية الاحتفال بثلاثية الموسم الماضي في استاد الاتحاد.

واستعرض سيتي جوائز الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي داخل الملعب قبل صفارة البداية، وبعدها تلاعب فريق المدرب بيب جوارديولا بنيوكاسل الذي تعرضت آماله في المنافسة على اللقب لضربة مبكرة.

وعوض فودن غياب المصاب كيفن دي بروين، ونال اللاعب الإنجليزي (23 عاما) جائزة رجل المباراة بعد أن حمل على عاتقه مهمة صناعة الهجمات للبطل.

وبعد سيطرة أصحاب الضيافة على الكرة في أول نصف ساعة كسر الأرجنتيني ألفاريز التعادل في الدقيقة 31 حين تسلم تمريرة فودن وسدد بقوة في شباك الحارس نيك بوب.

وضغط نيوكاسل في الشوط الثاني لكن سيتي نال أفضل الفرص، وأخفق مهاجمه إرلينج هالاند على غير العادة في هز الشباك رغم تعدد المحاولات من صناعة فودن.

وكثف نيوكاسل هجماته في آخر ربع ساعة وأضاع البديل كالوم ويلسون فرصة خطيرة من هجمة مرتدة.

وكان يمكن لفودن مضاعفة النتيجة بتسديدة منخفضة لكن سيتي اكتفى بهدف وحيد ليحقق فوزه الثاني في بداية الدوري.

ومدد سيتي رقمه القياسي بتحقيق 17 فوزا متتاليا بملعبه في جميع المسابقات.