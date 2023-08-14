هدف "فاران" يمنح مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على ولفرهامبتون

هز رافائيل فاران الشباك بضربة رأس قرب النهاية ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 1-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز بعد أداء هجومي باهت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الاثنين 15-8-2023).

وحول فاران تمريرة آرون وان-بيساكا العرضية في الشباك في الدقيقة 76، ليمنح يونايتد ثلاث نقاط لم يستحقها ويريح أعصاب الجماهير والمدرب إريك تن هاج.

وتعرض ولفرهامبتون لعدة أزمات هذا الصيف بعد بيع مجموعة من أبرز لاعبيه بالإضافة إلى رحيل المدرب الإسباني يولن لوبتيجي قبل خمسة أيام من انطلاق الدوري ليتولى جاري أونيل المسؤولية.

لكن الفريق الضيف كان الطرف الأفضل والأقرب للفوز، كما طالب بالحصول على ركلة جزاء قرب النهاية غير أن حكم الفيديو المساعد أقر بعدم وجود مخالفة.

وتدخل أندريه أونانا حارس يونايتد مع البديل ساشا كالايدجيتش خلال تمريرة عرضية لكن الحكم سايمون هوبر أشار باستكمال اللعب واتفق معه حكم الفيديو مما أثار غضب أونيل على حصل على إنذار للاعتراض.

وأبلغ تن هاج شبكة سكاي سبورتس “كانت معركة، كان علينا الفوز بأي وسيلة وهذا ما فعلناه. ولفرهامبتون فريق جيد، وكنا ندرك أنه يجب تقديم أداء جيد لحصد النقاط.

“يمكننا تقديم أداء أفضل عند امتلاك الكرة، واللعب بهدوء. فرطنا في الكرة بسهولة خاصة في الهجوم. لكننا سنتحسن”.

حاول الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو جناح يونايتد كثيرا لكن مجهوده لم يكن كافيا وأحبط العديد من هجمات الفريق.

وعلى النقيض، مرر ولفرهامبتون الكرة بثقة وأزعج دفاع يونايتد عدة مرات لكن اللمسة الأخيرة خذلته كما أنقذ أونانا بعض الفرص.

وسدد ثنائي ولفرهامبتون بابلو سارابيا وماتيوس كونيا خارج المرمى، فيما كانت أخطر فرص يونايتد عن طريق فاران لكنه لم يصل إلى الكرة في الوقت المناسب.

وأخرج تن هاج مدافعه ليساندرو مارتينيز وأشرك فيكتور ليندلوف، فيما ظل هاري مجواير على مقاعد البدلاء في إشارة تراجع مدافع إنجلترا في الترتيب في الفريق.

وكاد ولفرهامبتون أن ينتزع التقدم بعد الاستراحة لكن كونيا أضاع الفرصة من مدى قريب بغرابة.

وأنقذ أونانا فرصة من الفريق الضيف، وجاء فاران ليحسم فوز يونايتد الذي صمد في الدقائق الأخيرة.

وأبلغ كونيا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “الحزن هي الكلمة المناسبة. اجتهدنا كثيرا، علينا مواصلة التحسن. لعبنا بأفكار جديدة وقديمة. أنا حزين بهذه النتيجة”.

وأجاب عند سؤاله عن ركلة الجزاء “قرار صعب، أعتقد أنها ركلة جزاء لكن علينا احترام (القرار)”.