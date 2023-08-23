هذا رأي توم كروز بفيلم "باربي"

حقق فيلم النجم العالمي توم كروز Mission Impossible بجزئه السابع الذي حمل اسم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One حتى اليوم 541 مليوناً و26 ألف دولار وذلك منذ طرحه في 12 تموز المنصرم.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 164 مليوناً و626 ألف دولار في دور العرض الأميركية، و376 مليوناً و400 ألف دولار في دور العرض حول العالم، إلا أن هذه الإيرادات مقارنة بأفلام أخرى تعرض حالياً كفيلم Barbie الذي تخطت إيراداته المليار دولار، تعتبر خجولة جداً وأقل من التوقعات.

وفي هذا السياق، كشف موقع “ذا صن” البريطاني أنّ توم كروز يشعر بالإحباط بسبب إيرادات فيلمه التي لم تحقق المتوقع، كما أنه في المقابل منزعج من النجاح الهائل الذي حقّقه فيلم “باربي” ولايزال يحقق في شباك التذاكر.

وقد ذكر مصدر مقرب من الممثل وفريق العمل للموقع أعلاه أن مشاعر الانزعاج تسيطر على الجميع، وقال: “تم إنتاج فيلم Mission: Impossible بالكثير من العمل والتعب، وتغلّب على الكثير من العقبات للوصول إلى السينما، ولكن فريق العمل يشعر بأنهم واجهوا كلّ هذه الصعاب ليأتي باربي ويطغى عليه تماماً”.

وتابع: “إنّها فترة عصيبة حقاً في هوليوود، فلا أحد يشكك في نجاح “باربي”، لكن الأمر ترك حسرة في قلوب البعض”.