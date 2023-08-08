هذا ما قاله والد نيمار على خطة رحيل ابنه عن باريس

تحدث والد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، عن إمكانية رحيل نجله عن “حديقة الأمراء” هذا الصيف.

ونقل موقع “فوتبول إسبانيا”، الثلاثاء، تصريحات دا سيلفا جونيور، التي أكد فيها أنه “لا صحة” لأنباء طلب نجله الانتقال من النادي الباريسي، متهما صحيفة “ليكيب” الفرنسية التي نشرت الخبر بأنها “تنشر أخبارا مزيفة”.

وجاءت تصريحات والد اللاعب بشكل حصري لموقع “بي إل برازيل”.

وذكرت صحيفة “ليكيب” أمس الاثنين، أن نيمار قدم طلبا للرحيل عن باريس، لأنه يخطط للعودة إلى برشلونة.

وقال والد نيمار: “لا يمكنني تأكيد الأخبار التي لم تحدث. لقد جاءت هذه الأنباء من مكان ما.. دعونا نحاول فهم النية من وراء ذلك”.

ويرتبط نيمار بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2025، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

كانت تقارير عديدة، أفادت بأن نيمار غير مرغوب فيه من إدارة باريس منذ الموسم الماضي، بسبب كثرة إصاباته وراتبه الكبير، بالإضافة إلى علاقته المتوترة مع الجمهور.