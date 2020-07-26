هذه تحضيرات “عمرو دياب” لـ عيد الأضحى

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مع حلول عيد الأضحى يتحضر العديد من الفنانين لإصدار أغانٍ خاصة بالعيد، وإقامة مهرجانات، أو طرح أفلامهم في دور السينما. وفي هذا الإطار يستعد الفنان المصري، عمرو دياب، لطرح أغنية مصورة جديدة، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.

والأغنية تحمل اسم “يا بلدنا يا حلوة”، والتي تعاون عمرو دياب فيها مع المخرج طارق العريان، وانتهى من تصويرها من 3 أيام.

والأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي طارق مدكور، ومن إنتاج شركة “RAW” لطارق العريان وموسى عيسى.

📸صورة من تحضيرات أغنية #عمرو_دياب “يا بلدنا يا حلوة” والتي انتهى من تصويرها من يومين..

وهذه الأغنية 🇪🇬 التي ستطلق في يوم وقفة #عيد_الأضحى كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي،توزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان وإنتاج شركة RAW لطارق العريان و موسى عيسى🙌 pic.twitter.com/4yrJzUHM8x — ET بالعربي (@ETbilArabi) July 24, 2020

وبحسب تقارير مصرية محلية، فقد استغرق تصوير أغنية “يا بلدنا يا حلوة” 4 أيام بشارع المعز في العاصمة المصرية القاهرة.

يشار إلى أن آخر ألبومات عمرو دياب الغنائية “سهران”، الذي طرح العام الماضي من إنتاج شركته “ناي”، ويضم 16 أغنية، من بينها أغنية “جميلة” التي تعاون فيها لأول مرة مع ابنته جانا، إذ شاركت في غنائها وتلحينها.

يعد عمر دياب يُعد أول فنان عربي يحصل على لوحة إعلانية ضخمة في نيويورك، حيث عرض تطبيق سبوتيفاي صورة المغني المصري عمرو دیاب على لوحة إعلانات سبوتيفاي في ساحة ميدان التايمز في مدینة نیویورك

وهو أول مغني عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

وفي عام 2019 حقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب استماعًا حول العالم، وذلك عبر تطبيق الموسيقى “أنغامي”، حيث وصل عدد المستمعين إلى 147 مليون و500 ألف مستمع.