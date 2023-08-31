هرنانديز يعود لتشكيلة فرنسا واستبعاد كانتي وبوجبا

استدعى منتخب فرنسا لكرة القدم المدافع لوكا هرنانديز لتشكيلته لمواجهة أيرلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 هذا الشهر وكذلك مباراة ودية أمام ألمانيا بينما سيغيب ثنائي خط الوسط نجولو كانتي وبول بوجبا.

وغاب هرنانديز عن الملاعب لعدة أشهر الموسم الماضي بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي خلال كأس العالم، لكنه لعب ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بعد انتقاله إلى بطل فرنسا في يوليو تموز.

كما يعود مدافع أرسنال وليام ساليبا إلى التشكيلة بعد تعافيه من إصابة في الظهر أبعدته عن الملاعب في وقت سابق هذا العام.

واستبعد كانتي، الفائز بكأس العالم 2018 والذي انضم إلى نادي الاتحاد السعودي في يونيو حزيران، من التشكيلة.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 32 عاما من سلسلة من الإصابات في السنوات الأخيرة حيث شارك في مباراتين فقط مع فرنسا منذ 2022.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا للصحفيين “لعب مرة أخرى. خاض بعض المباريات المتتالية. لم تكن كلها مباريات كاملة.

“عاد لتوه بعد غياب قرابة العام. شعرت أنه بحاجة إلى مواصلة التحسن. اللاعبون الذين شاركوا في غيابه كانوا على مستوى توقعاتي.

“(كانتي) لا يزال مؤهلا للاختيار لكن في هذا التجمع أسعى لمواصلة الاعتماد على اللاعبين الشبان الذين كانوا بالفعل عند حسن ظني وتوقعاتي باللعب على أعلى المستويات”.

وشارك بوجبا كبديل مرة واحدة مع يوفنتوس هذا الموسم بعد جراحة في الركبة وإصابات عضلية قلصت مشاركته إلى 161 دقيقة فقط الموسم الماضي.

وقال ديشان إنه يثق في قدرة لاعب الوسط على “العودة إلى أفضل مستوياته”.

وأضاف “يتمتع بالقوة الذهنية والخبرة لكن ذلك لن يحدث عن طريق فرقعة أصابعه. إذا عاد إلى أفضل مستوياته، فسيكون هرنانديز منافسا كبيرا لباقي زملائه على تمثيل منتخب فرنسا مرة أخرى”.

وتستضيف فرنسا، التي تتصدر المجموعة الثانية، منتخب أيرلندا في السابع من سبتمبر أيلول على استاد بارك دي برينس قبل أن تسافر لمواجهة ألمانيا في 12 سبتمبر.