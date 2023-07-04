هكذا احتفل محمد حماقي بمرور 20 عاماً على أول ألبوماته

احتفل الفنان محمد حماقي بطريقته الخاصة بذكرى مرور عشرين عاماً على صدور أول ألبوم له بعنوان “خلينا نعيش”، ليكون انطلاقته نحو النجومية.

وشارك النجم المصري متابعيه على “إنستغرام” بمقطع فيديو عبارة عن لقطات من فيديو كليب أغنية قديمة مع مجموعة من أغاني أول ألبوماته، وكان حينها في العشرين من عمره وفي بداية مشواره الفني، وأرفق المقطع بتعليق كتب فيه: “زي النهاردة، من 20 سنة كان ميعاد نزول أول ألبوم ليا… خلينا نعيش، ومن هنا كانت البداية والانطلاقة الحقيقية في مشواري”.

وسأل متابعيه: “إيه أكتر أغنية حبيتوها من الألبوم؟”، ليتفاعل معه الجمهور بشكلٍ واسع وينال المقطع إعجاب الآلاف من محبيه الذين أشادوا باختياراته التي تطورت مع الوقت، مؤكدين أنه نجم منذ بدايته.

يُذكر أن ألبوم “خلينا نعيش” صدر عام 2003، وتضمن مجموعة من الأغاني التي تنوعت بين الرومانسي والحركة، وحقق محمد حماقي من خلاله نجاحاً كبيراً، وهو من إنتاج شركة “صوت الدلتا للإنتاج الفني”، وقد تعاون خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين، منهم: طارق مدكور، عمرو مصطفى، مصطفى قمر، أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة.