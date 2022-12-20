هل تصدق.. ميسي لم يكن يريد أن يكون لاعب كرة قدم!

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حديث الملاعب وعشاق كرة القدم، بعد الأداء العالمي الذي قدمه برفقة منتخب راقصي التانغو في نهائيات كأس العالم 2022 التي استضافتها دولة قطر.

لكن من العجائب، أن هذا النجم الأرجنتيني لم يكن يحلم في صغره أن يكون في بين لاعبي كرة القدم، بل كان يتمنى ان يمتهن التدريس إضافة لحبه لرياضة كرة اليد.

وكاد ليونيل ميسي أن يحدد مستقبله قبل عشرين عاماً، بعيدًا عن عالم كرة القدم، لكنه وبشكل مفاجئ وجد نفسه يتدرج بين صفوف نادي برشلونة.

هذا ما كشف عنه الاتحاد الأرجنتيني لكرة اليد، عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث نشر وثائق ومستندات، تؤكد أن الطفل ليونيل ميسي، كان يفضل لعب كرة اليد على ممارسة كرة القدم.

وكتب ميسي، في إحدى حصص التربية البدنية، أن كرة اليد هي الرياضة التي يفضلها عن الرياضات الأخرى.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني لكرة اليد في سلسلة تغريداته عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن ليونيل ميسي قال في أول حديث صحفي له، إنه يرغب في أن يصبح مدرسًا، مضيفًا أن رياضة كرة اليد هي المفضلة له.

وشدد الاتحاد الأرجنتيني على أن ليونيل ميسي، كان من المحتمل أن يشق طريقه مع كرة اليد، لكن سفره عندما كان في سنة الثالثة عشرة عام 2000 إلى مدينة برشلونة، حسم الأمور تمامًا لصالح لعبة كرة القدم.

🇦🇷 Messi y el jugador de handball que pudo haber sido 🤾🏽 Tenía 13 años y jugaba en las divisiones inferiores de Newell's cuando le preguntaron qué deporte elegiría si no fuera el fútbol. No lo dudó: el handball ❤️ pic.twitter.com/jjHY8YZ8vO — Sel. Argentina Handball 🇦🇷 (@CAHandball) December 19, 2022

مسيرة ميسي مع كرة القدم، أخذت منحنى لا يمكن وصفه، منذ أول يوم له مع برشلونة، حتى وصل إلى الفريق الأول في 2004.

واستمر ميسي في التألق بين صفوف برشلونة حتى صيف 2021، ناجحًا في الحصول على 35 لقبًا متنوعًا بين المحلي والقاري، قبل أن يصل باريس سان جيرمان.

وتمكن ميسي من قيادة منتخب الأرجنتين إلى تحقيق لقب كأس العالم 2022، بعدما تغلب على منافسه الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، إثر التعادل إيجابيًا (3-3)، في نهائي امتد بينهما على ملعب لوسيل، إلى ما بعد الدقيقة 120.