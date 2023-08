هل حسم قرار "نيمار" بالانتقال الى الهلال السعودي؟

أشار خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض مغر للظفر بخدمات نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار.

ويسعى نيمار للرحيل عن “العملاق الفرنسي” هذا الصيف، علما بأن عقده مع الفريق الباريسي يمتد حتى صيف العام 2025.

وزادت التكهنات بشأن إمكانية رحيل نيمار، بعد استبعاده من لقاء سان جيرمان ضد لوريان (0-0)، أمس السبت، في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي، مع ظهور أنباء تشير إلى أن المدير الرياضي للفريق الباريسي، لويس كامبوس، أبلغ البرازيلي بأنه لا يدخل ضمن خطط النادي للموسم الجديد.

وأكد رومانو، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض مهم من أجل الظفر بخدمات نيمار، وذلك في الساعات الأخيرة.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.

Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023