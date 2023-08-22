هل سيشارك جوني ديب في الجزء السادس من "قراصنة الكاريبي"؟

منذ انتهاء المعركة القضائية الأشهر في هوليوود بين الممثل العالمي جوني ديب وطليقته آمبر هيرد، أشارت مصادر عدة إلى أن “ديزني” قد تعيد النظر في قرارها بشأن العمل مع ديب، بعدما كانت قد تخلت عنه بسبب انهيار سمعته بتهمة العنف المنزلي الموجهة إليه، وقيل وقتها: إننا ربما نرى “جاك سبارو” في موسمٍ جديد من سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي”.

ووفقاً لتقارير جديدة، فإن شركة “ديزني” تستعد بالفعل لبدء تصوير الموسم السادس من سلسلة الأفلام الأكثر شهرة التي قدمها جوني ديب، بداية العام المُقبل، وأن الشركة تعكف حالياً على كتابة السيناريو الخاص بالفيلم.

أما بالنسبة لعودة النجم العالمي إلى “ديزني”، وأداء شخصية “جاك سبارو” مرةً أخرى، خصوصا مع تأكيدات ديب نفسه رفضه العودة إلى الشركة التي لم تثق ببراءته، حتى لو حصل على مبلغ باهظ من المال، فقد أوضحت المصادر أن الوقت كان كفيلاً بشفاء تلك الجروح، وأن الممثل يقترب من العودة إلى أحد أشهر الأدوار في حياته المهنية.

وكشف مصدر مطلع أن عودة جوني ديب المحتملة تعتمد على المشروع، قائلاً: “كل شيء ممكن، وإذا كان المشروع هو المشروع الصحيح، فسوف يفعله ديب”.

وهذا يتماشى مع التصريحات الأخيرة لمنتج السلسلة جيري بروكهايمر، الذي كان متردداً في معالجة الموضوع، إذ أجاب عندما سُئل في أحد اللقاءات الصحافية، عن سبب استغراق الجزء السادس من “قراصنة الكاريبي” وقتاً طويلاً، حيث صدر الجزء الخامس منه عام 2017، أن العمل على الفيلم لايزال جارياً، وأنه لا يوجد شيء نهائي بعد، إذ إنهم يأخذون خطوات صغيرة نحو السيناريو، ويقتربون جداً من إنتاجه في صيغة جديدة.

وأضاف بروكهايمر أنه يجري تطوير فيلمين جديدين من هذه السلسلة: أحدهما يرتكز على شخصيةٍ نسائية من بطولة مارغو روبي، مع نص كتبته كريستينا هودسون، إلا أنه “يحتاج إلى مزيد من العمل، والآخر يضم طاقماً جديداً أصغر سناً، وهو الأقرب للإصدار من الآخر”.