هل سينضم مبابي الى صفوف "برشلونة"؟

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن موقف نادي “برشلونة” بعد أنباء عن محاولات ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة “سبورت”، أن “النادي الكتالوني لا يعلم أي شيء عن الأخبار التي تتحدث عن محاولات ضم مبابي إلى صفوفه”.

وأوضح مصدر من داخل برشلونة أن “النادي لا يعلم أي شيء عما يتم تداوله في الوقت الحالي”.

وأبدى نادي “برشلونة” دهشته من الأخبار التي اعتبرها مناورة من قبل النادي الباريسي، للفت الانتباه أثناء تفكيرهم في خيارات مختلفة في السوق أو للضغط على ريال مدريد الذي لم يخف أبدا اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب.

وسبق لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن أكدت على وجود اجتماع بين برشلونة وباريس سان جيرمان للقيام بصفقة تبادلية تشمل عدة لاعبين من أجل نقل مبابي لبطل الدوري الإسباني.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في حزيران/ يونيو 2024 ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي ناد آخر دون مقابل ودون الرجوع لإدارة الفريق الباريسي.

ولكن النادي الباريسي يرفض رحيل نجمه مجانا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

في المقابل، يرفض مبابي، المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم المقبل، تجديد عقده في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد لحمل ألوانه بدءا من الصيف المقبل.