هل يعود راموس إلى ريال مدريد بعد إصابة ميليتاو ؟

قد تفتح إصابة البرازيلي إدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي الباب أمام عودة المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس إلى ريال مدريد بعد.

سيرجيو راموس لعب لريال مدريد لمدة 17 عاما ين عامي 2005 و2021 وأصبح أحد أعظم أساطير النادي في القرن الـ21، وتُوج مع الفريق بالعديد من الألقاب.

لكن بعد فشله في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده قبل عامين، غادر صاحب الـ37 عاما ملعب “سانتياغو برنابيو” من الباب الخلفي للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد موسمين في “حديقة الأمراء”، يجد راموس نفسه بدون ناد حاليا، وبدأ اسمه ينتشر كالنار في الهشيم بين مؤيدي عودته إلى ريال مدريد لتعويض غياب إدير ميليتاو في الموسم المقبل.

وحرص مدافع إشبيلية السابق على توجيه برسالة تشجيع لشريكه السابق عبر “إنستغرام”، قال فيها: “هذا ليس عدلا، لكنك ستعود أقوى، أبعث لك بكل الطاقة والتشجيع يا صديقي”.

وبدأت الجماهير تتداول الكلمات الأخيرة لراموس بعد رحيله عن ريال مدريد عام 2021، حيث قال: “ريال مدريد هو ناد حياتي، سأعود عاجلاً أم آجلاً إلى ريال مدريد بلا شك”.

ورغم ذلك، كشف الصحفي الإسباني الموثوق خوسيه فيلكس دياز، الذي يعمل في صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن راموس لن يعود إلى ريال مدريد.

يذكر أن تقارير صحفية كشفت أن ريال مدريد قرر عدم التعاقد مع مدافع جديد لتعويض غياب ميليتاو، رغم انحصار الخيارات المتاحة بين كل من ديفيد ألابا وأنطونيو روديغير وناتشو فيرنانديز قائد الفريق.