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هل تكلل بالزواج.. قصة حب ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2024 12:17 مساءً
ناصيف زيتون

ناصيف زيتون

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عُرس الموسم.. هكذا وصف معجبو دانييلا رحمة، وناصيف زيتون، حفل زفافهما المُنتظر خلال أيام قليلة، خاصة أن الثنائي يتبعان سياسة التكتم على حياتهما الخاصة، ولم يعلنا ارتباطهما حتى الوقت الحالي، ما زاد فضول وإثارة المتابعين، فهل سيكون حفل الزفاف قريباً بالفعل؟

تفاصيل حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون:

قصة حب ناصيف زيتون ودانييلا رحمة.. هل تُكلل بالزفاف؟
قصة حب ناصيف زيتون ودانييلا رحمة.. هل تُكلل بالزفاف؟
نشر العديد من المواقع الإخبارية، والصفحات الفنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن حفل الزفاف سيكون في 7 يوليو المقبل، ورغم انتشار شائعة موعد حفل الزفاف، فإن الثنائي لم يؤكدا، ولم ينفيا، ما تم تداوله مؤخراً من أخبار حول موعد زفافهما المُرتقب.

ليس موعد حفل الزفاف وحده حديث الجمهور، بل فستان زفاف العروس دانييلا رحمة أيضاً، إذ أكدت بعض الصفحات أن الفستان من تصميم اللبناني العالمي نيكولا جبران، بينما لم يتم الانتهاء من تفاصيله حتى الوقت الحالي، على الرغم من اقتراب حفل الزفاف.

ومن الأخبار المتداولة عن حفل زفاف الثنائي، الذي أشعل مواقع التواصل والصحف الإلكترونية، ما يتعلق بالحضور والمدعوين، الذين قيل إنهم لن يتخطوا الـ70 شخصاً فقط، وهذا ما يلمح إلى أن الصحافة والإعلام لن يشاركا في مراسم الزفاف، فضلاً عن إمكانية منع التصوير تماماً؛ لتجنب تداول صور من داخل الحفل، حتى يقرر الثنائي الكشف عن الصور الرسمية.

    المصدر :
  • وكالات

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