"همسات الهوس" معرض ميشلين نهرا الفردي الثاني في الجميزة

افتتحت الرسامة ميشلين نهرا معرضها الفردي الثاني بعنوان “همسات الهوس”، في Atelier Maher Attar في الجميزة، ويستمر حتى 23 الحالي.

وتضمن المعرض 25 لوحة فنية أكدت من خلالها الرسامة نهرا أن “الفن قادر على ترجمة ما في داخل الإنسان خلال مراحل حياته المختلفة ومحطاته وكيف يتفاعل فيها، وماذا يقدم”.

وجسدت كل لوحة هواجس معينة ولحظات وتجارب عاشها الإنسان، مع عناصر الطبيعة والحيوانات من الضفدع الى العصفور والفراشة.

وسردت نهرا “الهوس والخوف بطريقة مختلفة، عبر الألوان والخطوط، بأسلوب فني مرهف، وكادت تكون كل لوحة منبثقة من حال خاصة أو ظرف محدد عايشها أي فرد، وأبى مشاركتها مع الآخر”.

ودخلت بريشتها إلى عمق أعماق الأفراد، ومن هناك بدأت في الاستلهام وفي قطف ما يحاكي هذه الهمسات، التي تبحث عنها، وصاغتها بألوان مختلفة، جمعت بين التدرجات الباردة والدافئة، فالأزرق مثلا فرض حضوره بثقة في لوحاتها بمعظمها، واستعارت من الأسود غموضه، ومن الأحمر الشعور بالتوتر والقلق.

عشقت ميشلين نهرا الألوان والفن منذ طفولتها، فهي جريئة ومبدعة في لوحاتها، لها فلسفتها ‏الخاصة في الجمال. شاركت في عروض فنية جماعية عدة في لبنان وفي مزاد في نيويورك، وأقامت معرضها الفردي الأول في بيروت عام 2022.