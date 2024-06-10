هنادى مهنا وزوجها يردان على أنباء انفصالهما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تنبؤ إحدى خبراء التوقعات بانفصال الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح نهائيًا، وهو ما أثار الجدل بين جمهورهما.

ويبدو أن تلك الأقاويل أغضبت هنادى وأحمد خالد صالح، حيث قرر الثنائى الرد بطريقتهما الخاصة، حيث نشر كل منهما أية قرآنية تعبر عن حالة الشائعة التي اطلقتها خبيرة التوقعات، وتقول الاية القرآنية : قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

يشار إلى أن هنادي مهنا وأحمد خالد صالح احتفلا بزواجهما في نوفمبر 2020، بعد فترة قصيرة من عقد قرانهما في 6 أكتوبر 2020، وكانت خطوبتهما في ديسمبر 2019، واجتمع الثنائي لأول مرة في مسلسل بعنوان “الفتوة” مع النجم ياسر جلال، وإخراج حسني المنباوى .