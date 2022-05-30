هنادي مهنا تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها أحمد خالد صالح

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خبر انفصال الفنانة هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح.

وازدادت هذه التكهنات، بعد ظهور هنادي مهنا بمفردها في حفل زفاف الفنان محمد فراج وبسنت شوقي قبل أسابيع، وهو ما دفعها للرد بشكل واضح، لإنهاء ما يشيعه البعض بشأنها.

ومن ثم، قالت “هنادي”، في تصريح لصحيفة “الوطن” المصرية، إنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية، خاصةً وأن علاقتها بزوجها جيدة.

ونوهت “هنادي”، إلى أنها قررت عدم نشر أي صورة تجمعها بزوجها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،

رحلة المالديف

وقبل أيام، نشرت “هنادي” مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” بـ”أنستقرام”، أثناء قضائها إجازتها الصيفية مع زوجها في المالديف.

وردت “هنادي” حينها بسخرية على أسئلة عدد من متابعيها بشأن انفصالها، خاصةً بعد ظهور كل منهما على حدى في الصور، حتى أجابت بقولها: “مش فاضي”.

كما شاركت “هنادي” متابعيها بمقطع فيديو ثان عبر خاصية “ستوري” لزوجها وهو يستمتع بأوقاته في المالديف بصحبتها، وأضافت أغنية الفنان أحمد حلمي “الحركة دي” الخاصة بفيلم “واحد تاني”، الذي أطلق في السينمات منذ أسابيع.

جديرٌ بالذكر أن “هنادي” شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “مكتوب عليا” بطولة أكرم حسني، وأيتن عامر، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

كما شارك زوجها في مسلسل “رانيا وسكينة” بجانب الفنانتين روبي، ومي عمر.