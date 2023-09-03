هنا الزاهد لـ أحمد فهمي: فخورة بنجاحك في سفاح الجيزة

هنأت الفنانة هنا الزاهد زوجها أحمد فهمي، على نجاح مسلسل سفاح الجيزة الذي يعرض حالياً عبر منصة شاهد الرقمية.

وشاركت هنا الزاهد البوستر الدعائي لمسلسل سفاح الجيزة، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي “إنستغرام”.

وعلقت عليه قائلة: “فخورة بنجاحك في المسلسل اللي تعبت فيه قدام عيني، وترجع تعبان جداً نفسياً من المشاهد الصعبة دي، مبروك ليك ولكل كاست العمل”.

مسلسل “سفاح الجيزة” بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله.

أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، تدور في إطار مثير وغامض، عن شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بلقب “سفاح الجيزة”، ويلعب دوره أحمد فهمي، والمسلسل مستوحى عن قصة حقيقة واقعية، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط.