هنري يتولى تدريب منتخب فرنسا تحت 21 عاما

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان الاثنين أنه تم تعيين المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري مدربا لمنتخب تحت 21 عاما حتى عام 2025.

وسيقود نجم أرسنال الفريق في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، ليحل محل سيلفان ريبول، الذي أُقيل بعد خروج فرنسا المبكر من بطولة أوروبا تحت 21 عاما هذا العام.

وسينضم جيرالد باتيكل، المدرب السابق لأنجيه، إلى طاقم هنري التدريبي كمدرب مساعد.

وسيعود هنري، ثاني هدافي منتخب فرنسا على الإطلاق، إلى عالم التدريب بعد ان ترك منصبه كمدرب مساعد لبلجيكا بعد كأس العالم العام الماضي.

وهنري البالغ من العمر 46 عاما، سبق له اللعب مع برشلونة. وتولى هنري في السابق تدريب فريق الشباب في أرسنال، إضافة لموناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ومونتريال الذي يلعب في الدوري الأمريكي.

وأنهى هنري مسيرته الكروية في 2014 وهو كبير هدافي أرسنال على مر العصور برصيد 228 هدفا بعد أن خاض 123 مباراة دولية وأحرز 51 هدفا مع منتخب فرنسا.

وسيكون أول ظهور لهنري في تدريب منتخب تحت 21 عاما في مباراة ودية أمام الدنمرك يوم 7 سبتمبر أيلول المقبل قبل أن تواجه فرنسا سلوفينيا في تصفيات بطولة أوروبا بعدها بأربعة أيام.