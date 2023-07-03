هوبس أول نيوزيلندية تتأهل لسباق 100 متر الأولمبي في 50 عاما

أصبحت زو هوبس أول عداءة من نيوزيلندا تتأهل إلى سباق 100 متر في منافسات ألعاب القوى بالأولمبياد في حوالي 50 عاما بعدما حققت أفضل نتيجة لها وفازت بسباق بالتصفيات في لقاء في سويسرا.

وأنهت هوبس (25 عاما) التصفيات في 10.96 ثانية، وقبل أن تفوز في السباق النهائي بزمن بلغ 11.13 ثانية.

وكانت آخر امرأة نيوزيلندية تتأهل إلى الأولمبياد في سباق 100 متر بألعاب القوى هي سو جويت في ألعاب مونتريال في 1976.

وقالت هوبس “عندما رأيت الزمن الذي حققته لم أصدق. لم أكن أعتقد أني سأسجل هذا الزمن خاصة مع الظروف الموجودة… الرياح كانت عاتية”.

وأضافت “لم أكن أفكر أن بوسعي تحقيق أفضل نتيجة لي في التصفيات… كان الأمر أشبه بالصدمة عندما رأيت الزمن”.

وقالت هوبس، التي بدأت موسمها الأوروبية الأسبوع الماضي في لقاء لوزان بالدوري الماسي، إنها سعيدة بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وقبل انطلاق بطولة العالم في بودابست الشهر المقبل.

وتابعت “هذا سيخفف الثقل من على كاهلي وسيتسبب في اختلاف كبير في مشواري بباقي الموسم. لم أعد مطالبة بمطاردة الرقم الآن. أستطيع التركيز على ما أحتاج إلى فعله خلال الاستعداد لبطولة العالم”.