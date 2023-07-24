هوفنهايم يتعاقد مع المدافع المجري سالاي

‭ ‬أعلن هوفنهايم المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الاثنين، تعاقده مع المدافع المجري أتيلا سالاي قادما من فناربخشه التركي لمدة أربع سنوات.

وانضم سالاي (25 عاما) إلى فناربخشه في يناير كانون الثاني 2021 قادما من أبولون ليماسول القبرصي وساعد فريقه في الفوز بكأس تركيا موسم 2022-2023 واحتلال المركز الثاني في الدوري خلف غلطة سراي البطل.

وقال ألكسندر روزن مدير النادي لموقع هوفنهايم عبر الإنترنت “هدفنا الواضح هو تأكيد استقرار دفاعنا وأتيلا أثبت بالفعل قدراته على المستوى الدولي”.

ولم يكشف هوفنهايم عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن قيمة الصفقة حوالي 12 مليون يورو (13.29 مليون دولار).

وقال سالاي “كان لدي عدة خيارات بشأن مستقبلي الرياضي لكني اتخذت القرار بالذهاب إلى هوفنهايم. أريد اللعب في الدوري الألماني وأنا مقتنع أنها الخطوة الصحيحة لي”.

وشارك سالاي للمرة الأولى مع منتخب المجر في نوفمبر تشرين الثاني 2019 في الخسارة وديا أمام أوروجواي كما خاض 35 مباراة دولية وشارك في بطولة أوروبا (يورو 2020).