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هولندا والإكوادور شارفتا التأهل للدور الثاني في مونديال قطر 2022

منذ ساعة واحدة
قرعة مونديال قطر أسفرت عن مواجهات قوية في النسخة الـ23 من المونديال

قرعة مونديال قطر أسفرت عن مواجهات قوية في النسخة الـ23 من المونديال

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شارفت هولندا والاكوادور التأهل للدور الثاني للمونديال، بعد تعادلهما 1 – 1 (الشوط الاول 1 – 0)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على استاد خليفة الدولي، في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الاولى من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

ورفع كل من المنتخب البرتقالي وصيف البطولة ثلاث مرات في 1974 و1978 و2010 والاكوادوري رصيده الى اربع نقاط من مباراتين، بعدما فازا في بداية مشوارهما على السنغال وقطر على التوالي بنتيجة واحدة 2 – 0.

وتقاسم المنتخبان شوطي المباراة، هولندا في الاول والاكوادور في الثاني.

وبكرت هولندا في افتتاح التسجيل عبر كودي جاكبو في الدقيقة السادسة بكرة سددها متوسطة الارتفاع من خارج المنطقة الى يمين الحارس هيرنان غالينديز.

ومن خطأ وكرة مقطوعة من الدفاع الهولندي، سجل مهاجم فنربخشة التركي اينر فالنسيا اصابة التعادل للاكوادور في الدقيقة 49، متابعا في الشباك البرتقالية كرة ارتدت من الحارس اندريس نوبرت، ليرفع رصيده الى ثلاثة اهداف في البطولة الحالية، بعدما سبق له تسجيل اصابتي بلاده في المركى القطري افتتاحا. الا انه خرج على حمالة مصابا في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 58 ارتدت الكرة التي سددها غونزالو بلاتا من بطن العارضة الهولندية الى الارض باتجاه المنطقة.

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